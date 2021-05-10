Kuveyt Türk ve Asko Grubu arasında katkı paylı leasing anlaşması - Son Dakika

Kuveyt Türk ve Asko Grubu arasında katkı paylı leasing anlaşması

10.05.2021 12:45
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Kuveyt Türk, kendi bünyesinde sunduğu leasing hizmetiyle Türkiye genelindeki sağlam projelere destek vermeye devam ediyor.

Kuveyt Türk, kendi bünyesinde sunduğu leasing hizmetiyle Türkiye genelindeki sağlam projelere destek vermeye devam ediyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, leasing hizmeti kapsamında 2019 yılsonunda 2,7 milyar TL olan desteğini 2020 yılında 5 milyar TL'nin üzerine çıkaran Kuveyt Türk, 2020 yılında 470 milyon dolar karşılığı leasing ödemesi yaptı. 2021 yılı birinci çeyrek sonu itibariyle desteği 6,5 milyar TL üzerine çıkaran Kuveyt Türk, çok sayıda firmayla yapılan katkı paylı leasing anlaşmasıyla alıcı ve satıcıları bir araya getirdi.

2021 yılında da reel ekonomiye desteğini sürdüren Kuveyt Türk, son olarak Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Asko Grup bünyesinde bulunan MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine Pazarlama ve Asko İş ve Tarım Makinaları ile katkı paylı leasing anlaşması yaptı. Katkı paylı leasing anlaşması kapsamında Kuveyt Türk, anlaşma yapılan firmaların üretim ve satışını yaptığı ürünlerin finansmanında nakit akışlarına göre uygun kar oranlarıyla finansman desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, işletmelerin yanında yer alarak ülke ekonomisine destek olmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda sunduğumuz leasing hizmetleriyle işletmelere birçok avantaj sağlıyoruz. İşletmeler, kendi bünyemizdeki leasing hizmetimiz sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirleyebiliyor. Ödenen kiranın kar payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlerde gider olarak yazılabiliyor. Ayrıca KDV avantajıyla fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip oluyor. Asko Grup bünyesinde bulunan ülkemizin güzide şirketlerinden MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine, Asko İş ve Tarım Makinaları firmalarıyla yapmış olduğumuz leasing anlaşması sayesinde reel ekonomiye bir destekte daha bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlam projelere yönelik desteğimizi yıl boyu devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asko Grup firmalarından MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine ve Asko Makina Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Kibar ise Türkiye'de iş ve tarım makinaları sektöründe uzun yıllara dayanan iş tecrübesi ve önemli yatırımlarının bulunduğunu vurgulayarak, "Yerli iş ve tarım makinaları üreterek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Grubumuz aynı zamanda dünyadaki seçkin iş ve tarım markası üreticilerinin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Asko Grup olarak, müşterilerimizin, grup firmalarımızdan satın aldığı makinalarla ilgili nakit akışlarına uygun ödeme imkanına kavuşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda, Kuveyt Türk Katılım Bankası'yla yaptığımız avantajlı fiyatlamalı ve esnek ödeme seçenekli leasing anlaşmasının, müşterilerimizin tedarik ve nakit akış süreçlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliğinden dolayı Kuveyt Türk'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Lirası, Kuveyt Türk, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk ve Asko Grubu arasında katkı paylı leasing anlaşması - Son Dakika Ekonomi


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