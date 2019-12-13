Kuveyt Türk XTM'in işaret dili özelliğine ödül - Son Dakika
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Kuveyt Türk XTM'in işaret dili özelliğine ödül

6 saat önce

Kuveyt Türk XTM'in, işitme engellilerin finansal işlemlerini pratik ve hızlı şekilde yapabilmelerine imkan sağlayan işaret dili özelliği, Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2019'da ödüle layık görüldü.

Kuveyt Türk XTM'in işaret dili özelliğine ödül, System.String[]

Kuveyt Türk XTM'in, işitme engellilerin finansal işlemlerini pratik ve hızlı şekilde yapabilmelerine imkan sağlayan işaret dili özelliği, Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2019'da ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün, işitme engellilerin finansal işlemler yapmasını kolaylaştıran İşaret Dili Projesi, ödeme dünyasının köklü dergisi Payment Systems Magazine (PSM) tarafından düzenlenen PSM Awards 2019'da sosyal farkındalık kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu.

12 Aralık 2019 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenen törende sektördeki teknoloji odaklı inovatif projeler ödüllendirildi.

Proje, geçtiğimiz günlerde de International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen IDC Finance Summit (IDC Finans Zirvesi) 2019'da da ödül almıştı.

Kuveyt Türk Ar-Ge merkezlerinde tamamı Türk mühendislerden oluşan bir ekiple geliştirilen XTM, müşterilere finans işlemlerini video görüşme üzerinden self servis yapma imkanı sunuyor.

XTM'lerin müşterilerle görüntülü iletişim kurabilme özelliğini işitme engelliler için pozitif bir değere dönüştüren Kuveyt Türk, işitme engellilerin finans işlemlerini tek tuşa basarak yapabilmesine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2013 yılında hayata geçirdiğimiz XTM'ler aracılığıyla müşterilerimiz çağrı merkezine bağlanıyor ve görüntülü olarak tüm işlemlerini hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşitme engelli bireyler, Kuveyt Türk müşterisi olsun veya olmasın, XTM şubelerinden tek tuşla görüntülü olarak çağrı merkezine bağlandığında karşılarına işaret dilini bilen bir uzmanımız çıkıyor. Engelli müşterilerimiz kolayca işlemlerini yapabiliyor. Sayıları üç milyonu aşan işitme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz projenin bir ödüle daha layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kuveyt Türk olarak XTM yatırımlarımıza devam ederek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kuveyt Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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