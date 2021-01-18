Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi

18.01.2021 11:45
Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi, System.String[]

Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

??????? Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, sertifika ve eğitim programlarıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan Gelişim Sepeti ile çalışanların kariyer rotalarını farklılaştırabilecekleri "İkili Kariyer Yapısı" uygulamalarını da Gelişim Mutfağı kapsamında hayata geçirdi.

Türkiye'nin ve finans sektörünün art arda üç yıl en iyi işvereni seçilen ve 2020'de Türkiye'den Avrupa'nın en iyi işveren listesine giren tek finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak çalışmalarına devam ediyor. Kuveyt Türk, "Önce Çalışan Önce İnsan" yaklaşımıyla geliştirdiği uygulamalarına 2021'de yenilerini ekledi.

Çalışanların unvan bariyerine takılmadan kendilerini geliştirmesi ve kariyer yolculuklarını kendilerinin şekillendirmesi gerektiği fikrinden yola çıkan Kuveyt Türk, bu doğrultuda alanında ve sektörde bir ilk olan yeni kariyer uygulaması Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı kapsamında sunduğu İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti uygulamalarıyla, çalışanlarının kendi kariyerlerini uçtan uca planlamasına imkan tanıyor. Çalışanlar, İkili Kariyer Yapısı ile kariyer rotalarını farklılaştırabilirken, Gelişim Sepeti'ndeki sertifika ve eğitim programlarıyla da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı uygulamasıyla, "Gelişimin tarifi sende" sloganıyla seslendiği çalışanlarına kendi kariyer tariflerini yazma fırsatı sunuyor. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Gelişim Mutfağı'nda çalışanların gelişimini destekleyen ve kariyer yolculuğunu şekillendiren farklı uygulamalar bulunuyor. Yeni bilgi ve deneyimler edinen çalışanlar, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini kendileri şekillendirebiliyor. Unvanların olmadığı bu yeni dönemde Gelişim Mutfağı kapsamındaki Gelişim Sepeti uygulamasıyla da, çalışanların geleceğin mesleklerine ve beklentilerine uygun olarak kendilerini geliştirmelerine ve dönüştürmelerine katkı sağlayacak özel gelişim programları sunuluyor. Farklı sertifika ve eğitim programlarıyla dikkati çeken Gelişim Sepeti'nde yüksek lisans ve doktora programları da puanlandırılıyor. Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkan veriyor.

"Çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, değişen dünyaya yeni ve özgün yaklaşımlarla uyum sağlamayı ve yeteneklere yenilerini eklemeyi çok önemsediklerini belirtti.

Bu doğrultuda geliştirdikleri, ezber bozan Gelişim Mutfağı uygulamasıyla tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkardıklarını ifade eden Demir, "Bu özel uygulamamızla, kurum kültürümüzden unvanları kaldırarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişim Mutfağı ile yalnızca unvanları kaldırmıyor, alanında ve sektörde bir ilk olan İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti olanaklarımızla da çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını renklendiriyoruz. Çalışan deneyimini her zaman daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de aynı özveriyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Türk, Türkiye, Finans, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi - Son Dakika


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