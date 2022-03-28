Kuveyt, Ukrayna krizinin çözümünde diyalogdan yana - Son Dakika
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Kuveyt, Ukrayna krizinin çözümünde diyalogdan yana

28.03.2022 18:55
Kuveyt, Ukrayna krizinin çözümünde diyalogdan yana

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Ukrayna krizinin diyalog ve barışçıl yollarla çözümünü desteklediklerini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Ukrayna krizinin diyalog ve barışçıl yollarla çözümünü desteklediklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabah, Rus mekvidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt'in uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasına bağlılığını yineleyen Sabah, "Kuveyt, ateşkese varılması, tansiyonun düşürülmesi ve Ukrayna'daki krizin diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi amacıyla yürütülen uluslararası çalışmaları destekliyor." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kuveyt, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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