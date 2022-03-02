Kuveyt, Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kuveyt, Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulması çağrısı yaptı

02.03.2022 00:37
Kuveyt, Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulması çağrısı yaptı

Kuveyt, Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Kuveyt, Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, hükümet, Başbakan Şeyh Sabah Halid Hamad es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısındaki son gelişmeler ve tüm alanlarda ülkeye olan yansımalarının ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Kuveyt'in, sükunetin sağlanması, tırmanışın azaltılması, sivillerin korunması ve can güvenliği hedefli gerekenlerin yapılması için barışçıl yollarla uluslararası anlaşmazlığın çözümü yönünde gösterilecek tüm uluslararası çabalara destek vereceği kaydedildi.

Toplantıda bakanlar kuruluna, maliye, yatırım ve ticaret bakanlıkları tarafından gelişmelerin çeşitli şekillerde ülkeye yansımaları ve buna karşı alınan önlemlere dair bilgiler verildi.

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Hükümet, Ukrayna, Kuveyt, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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