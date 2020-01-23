Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de - Son Dakika
Son Dakika Politika Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de - Son Dakika

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de

6 saat önce

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de, System.String[]

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Şentop ve El Ganim, Mecliste önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüntü alınmasına izin verilen görüşmeler, daha sonra basına kapalı yapıldı.

Görüşmeler sonrası heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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