Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de - Son Dakika

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Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim TBMM'de
6 saat önce
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:51 Kaynak: AA
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
Şentop ve El Ganim, Mecliste önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.
Görüntü alınmasına izin verilen görüşmeler, daha sonra basına kapalı yapıldı.
Görüşmeler sonrası heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.
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