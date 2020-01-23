Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2) - Son Dakika

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2)

6 saat önce

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyetin, TBMM'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezmeleri Heyetin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu gezmeleri Şentop...

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyetin, TBMM'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezmeleri

Heyetin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu gezmeleri

Şentop ve heyetin masadaki görüntüsü TBMM - Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Ganim ve beraberindeki heyet, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Meclis'in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezdi.

Heyet, Şentop ile TBMM Genel Kurul salonunu da gezdi.

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, TBMM'de (2)

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:47 Kaynak: AA
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