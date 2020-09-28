Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor

Kuveyt'in devmet varlık fonu, Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, Büyük kapasiteli yolcu uçaklarına motor üreten Rolls-Royce, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle havayolu şirketlerinin daha küçük kapasiteli uçaklara yönelmelerinin etkisiyle düşen satışlara bağlı olarak, yıllık bazda 5.4 milyar sterlin zararda olduğunu, buna bağlı olarak da ortaklarından 2.5 milyar sterlin nakit girişi talep edeceğini duyurmuştu.