Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor - Son Dakika

Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor

Kuveyt'in devmet varlık fonu, Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor, System.String[]

Kuveyt'in devmet varlık fonu, Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, Büyük kapasiteli yolcu uçaklarına motor üreten Rolls-Royce, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle havayolu şirketlerinin daha küçük kapasiteli uçaklara yönelmelerinin etkisiyle düşen satışlara bağlı olarak, yıllık bazda 5.4 milyar sterlin zararda olduğunu, buna bağlı olarak da ortaklarından 2.5 milyar sterlin nakit girişi talep edeceğini duyurmuştu.

Sky News haberine göre de, bu nakit girişinin sağlanmasında kullanılması öngörülen alternatiflerden birinin de hisse  satışı olarak öngörülüyor ve bu nedenle Kuveyk varlık fonu ile görüşülüyor. Habere göre, Kuveyt varlık fonunun yanı sıra, Singapur Kamu Yatırım Kurumu da, Rolls-Royce'un olası hisse satışıyla ilgileniyor.Bu gelişmeler üzerine Rolls-Royce'dan yapılan açıklamada, bu konuda henüz bir karar alınmadığı duyuruldu. Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketinin açıklamasına görde, sektörde 2019 düzeylerine ancak 2025 yılında dönülebilecek.


Birleşik Krallık, Daily Mail, Ağustos, Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor - Son Dakika Ekonomi

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