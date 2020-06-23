Kuveyt ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Kuveyt ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 334'e, Bahreyn'de 66'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 334'e, Bahreyn'de 66'ya yükseldi. Filistin ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 334'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 742 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 41 bin 33 olduğu, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 304'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede 643 kişide daha virüs görüldüğü, böylece vaka sayısının 22 bin 407'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 16 bin 862 olduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 79 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1363'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 616'ya ulaştığı kaydedildi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ürdün


Ürdün Sağlık Bakanlığı da 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1047'ye yükseldiğini, sağlığına kavuşan sayısının ise 772 olduğunu bildirdi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta yeni vaka görülmedi

Tunus Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı ya da yeni vaka kaydedilmediğini duyurdu.

Bakanlık, daha önce, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısını 50, enfekte kişi sayısının 1159, iyileşenlerin sayısının ise 1023 olduğunu açıkladı.

Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:53 Kaynak: AA

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