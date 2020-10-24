Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot - Son Dakika

Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot

24.10.2020 17:30
Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot, System.String[]

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi binalara yansıtılmasının ardından Kuveyt ve Katar Fransız ürünlerini boykot ederek tepki gösterdi.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi binalara yansıtılmasının ardından Kuveyt ve Katar Fransız ürünlerini boykot ederek tepki gösterdi.

Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunmuştu.

Olayın ardından Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı. Fransa'da cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar ve kapatma tehditleri artışa geçti. Müslüman dünyasından Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.

Boykot çağrısı

Katar'da bazı marketler Arap ve Müslüman dünyasını Fransız ürünlerini boykot yapmaya çağırırken Fransız ürünlerini raflarından kaldırdı. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri tarafından yapılan açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar Fransız ürünlerini tüm şubelerimizden çekmeye başladık" ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'teki marketler ise bütün Fransız ürünleri toplayıp depolara göndererek ürünlerin satışını durdurdu. Ülkede Fransız ürünlerinin satıldığı raflara "Fransız ürünleri yok", "Boykot" ve "Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini kınıyoruz" şeklinde yazılar asıldı. - DOHA

Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot
Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot
Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot
Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot

Hakaret, Fransa, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuveyt ve Katar'da Fransız ürünlerine boykot - Son Dakika

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