Kuveyt ve Katar, İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika
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Kuveyt ve Katar, İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek

49 dakika önce

Kuveyt ve Katar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

Kuveyt ve Katar, İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek, System.String[]

Kuveyt ve Katar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

Kuveyt haber ajansı KUNA, Kuveyt Hava Yolları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle bugün İtalya'nın Milano kentindeki Kuveyt vatandaşlarının tahliyesi için özel bir sefer düzenleyeceğini belirtti.

Öte yandan, İran'daki vatandaşlarını da ülkesine getirecek Kuveyt'in yanısıra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise her iki ülkedeki vatandaşlarının tahliye edilmesi için talimat verdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İtalya, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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