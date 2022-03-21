Kuveyt ve Suudi Arabistan, Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Kuveyt ve Suudi Arabistan, Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşmaya vardı

21.03.2022 21:02
Kuveyt ve Suudi Arabistan, Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölge"nin yakınındaki Ed-Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölge"nin yakınındaki Ed-Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Kuveyt Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gaz sahasını geliştirme anlaşmasını, Kuveyt Petrol ve Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed el-Faris ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz imzaladı.

Açıklamada, sahanın geliştirilmesi için gerekli mühendislik araştırmalarını yapacak danışmanı "Aramco Körfez İşletmeleri" ile "Kuveyt Körfez Petrol" şirketlerinin ortak projesi olan "El-Hafci Ortak Operasyonları Şirketinin (KJO) seçeceği ifade edildi.

Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesiyle günlük bir milyar fit küp doğal gaz ve 84 bin varil doğal gaz kondensatı üretilmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen ürünün iki şirket arasında eşit bir şekilde paylaştırılacağı aktarıldı.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede yer alan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

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Suudi Arabistan, Kuveyt, Petrol, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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