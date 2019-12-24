Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı

6 saat önce

Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.

Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı, System.String[]

Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al-Fadhel ve Suudi yetkililer, iki ülkenin ortak yönettiği tarafsız petrol sahasında petrol üretimine yönelik anlaşmazlığın çözülmesi için bir anlaşma imzaladı.

Üretimin devam etmesiyle günde 500,000 varile yükselebileceği öngörülüyor. İki ülke, bölgedeki petrol üretimini 2014'te durdurmuştu. Toplamda 5,770 kilometre kare alana yayılan ve iki ülkenin sınırında yer alan Suudi-Kuveyt tarafsız bölgesi kontrolüne yönelik belirsizlik, 2 Aralık 1992'de Uqair Sözleşmesiyle başlamıştı.Al-Fadhel, Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "yıl sonuna kadar her şeyin yoluna girmesini umduğunu" söylemişti.


Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi
Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
21:23 Halı satıcılığından CEO'luğa! Oya Zingal başarı hikayesini anlattı - Son Dakika Ekonomi
20:40 Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:32 KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "2020 her haliyle 2019'dan daha iyi olacak" - Son Dakika Ekonomi
19:44 Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafsız bölgede petrol üretimi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]