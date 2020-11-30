Kuveyt ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2, Umman'da 5 kişi yaşamını yitirdi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1107 yeni vaka kaydedildi, 714 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 572'ye, vaka sayısının da 168 bin 860'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 154 bin 899 oldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 215 yeni vaka tespit edildiği, 253 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1423'e, vakaların 123 bin 699'a, hastalığı atlatanların sayısının da 115 bin 216'ya çıktığı kaydedildi.