Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt'te 112'ye, Ürdün'de 7'ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8 kişi artarak 112'ye ulaştığını duyurdu.

Ürdün'de ise Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 6 yeni vakaya rastlandığını belirterek hastalığın 4 Fransız turistin yanı sıra İngiltere'den gelen bir Ürdünlü ve Mısır'dan gelen bir ABD vatandaşında görüldüğünü kaydetti.

Bakanlık daha önce ülkede bir virüs vakası tespit edildiğini, bu kişinin de iyileştiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen Kovid-19 salgını 153 ülkede görülürken, hastalığa 159 binden fazla kişi yakalandı.