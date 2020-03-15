Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika

Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı

15 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt'te 112'ye, Ürdün'de 7'ye yükseldi.

Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Kuveyt'te 112'ye, Ürdün'de 7'ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8 kişi artarak 112'ye ulaştığını duyurdu.

Ürdün'de ise Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 6 yeni vakaya rastlandığını belirterek hastalığın 4 Fransız turistin yanı sıra İngiltere'den gelen bir Ürdünlü ve Mısır'dan gelen bir ABD vatandaşında görüldüğünü kaydetti.

Bakanlık daha önce ülkede bir virüs vakası tespit edildiğini, bu kişinin de iyileştiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen Kovid-19 salgını 153 ülkede görülürken, hastalığa 159 binden fazla kişi yakalandı.

Kuveyt, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Koronavirüs taraması yapacağını söyleyen dolandırıcılar evlere girmeye çalıştı Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı

Son Dakika Haberleri
15:42 Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
15:42 Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...
15:42 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
15:41 Bolu'da, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede
15:40 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]