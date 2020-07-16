Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor - Son Dakika

Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor

Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ay önce askıya aldığı uçuşların, ağustos ayından itibaren başlayacağını açıklarken, Yemen'de de uçuşların başladığı duyuruldu.

Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ay önce askıya aldığı uçuşların, ağustos ayından itibaren başlayacağını açıklarken, Yemen'de de uçuşların başladığı duyuruldu.

İspanya'da şampiyonluk ipini Real Madrid göğüsledi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta İstanbul, Abu Dabi, Amman ve Beyrut başta olmak üzere 20 rotanın belirlendiği seferler için 6 aylık uçuş planının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, gelen yoğun talep üzerine uçuşların başlatıldığı belirtilirken, yolcuların sağlığının korunması için bütün önlemlerin alındığı ifade edildi.

Ülkedeki iki özel hava yolu şirketinden biri olan Jazeera, Kuveyt'in Kovid-19'un yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında 12 Mart'ta uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Kuveyt'te Bakanlar Kurulu, geçen ay, ticari uçuşların yüzde 30 oranında, sağlık önlemleri gözetilerek ağustos ayının başında yeniden başlaması yönünde karar almıştı.

Yemen'de de uçuşlar başladı

Öte yandan Yemen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başladığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Yüksek Komitesi kararıyla Yemen'in çeşitli havaalanlarında uçuşların dün itibarıyla başladığı aktarıldı.

Bu kararın, Husilerin kontrolü altındaki Sana, Taiz ve Hudeyde havalimanlarını kapsamadığı öğrenildi.

Yemen hükümeti virüsün yayılmasını engellemek için ülkedeki bütün havaalanlarında insani yardım uçuşları dışındaki tüm uçuşların 14 Mart'ta durdurulduğunu açıklamıştı.

İstanbul, Kuveyt, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 00:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt ve Yemen'de uçuşlar yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]