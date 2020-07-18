Kuveyt Veliaht Prensi geçici olarak Kuveyt Emiri'nin yerine vekalet edecek - Son Dakika

Kuveyt Veliaht Prensi geçici olarak Kuveyt Emiri'nin yerine vekalet edecek

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği belirtildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği belirtildi.

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Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emirlik Divan İşlerinden Sorumlu Bakanı Ali el-Cerrah Sabah es-Sabah, Kuveyt Emiri'nin (91) sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Bakan Sabah, Emir'in bazı anayasal görevlerini yerine getirmek üzere geçici olarak Veliaht Prens'in görevlendirildiğini aktardı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Emir Sabah'ı arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Veliaht Prensi geçici olarak Kuveyt Emiri'nin yerine vekalet edecek - Son Dakika
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