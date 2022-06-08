Kuveyt Veliaht Prensi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Kuveyt Veliaht Prensi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

08.06.2022 19:25
Kuveyt Veliaht Prensi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile Yemen'deki siyasi ve insani krizi görüştü.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile Yemen'deki siyasi ve insani krizi görüştü.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Sabah, başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda Alimi ile bir araya geldi.

Görüşmede Sabah, Kuveyt'in Yemen'in güvenliği ve istikrarı için Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun ve Birleşmiş Milletlerin krizi barışçıl bir şekilde sona erdirme yönündeki çalışmalarına tam destek verdiğini belirtti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberinde ise Kuveyt'in Yemen'e yeni bir büyükelçi ve bu ülkedeki projelerinin idaresi için bir koordinatör atama niyetinde olduğu ifade edildi.

Görüşmede, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin, ülkedeki kurumların yeniden inşa edilmesinin yanı sıra ekonomi ve vatandaşlara gereken hizmetlerin ulaştırılması konusunda Konsey olarak önemli zorluklarla karşılaştıklarını söylediği aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş ve BM gözetimindeki ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 7 Nisan'da, Reşad el-Alimi başkanlığında 8 üyeden oluşan güney ve kuzeyden önemli siyasi aktörlerin olduğu Başkanlık Konseyinin kurulduğunu ve tüm yetkilerini bu Konseye devrettiğini açıklamıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini" duyurmasıyla başlayan ateşkes, sürenin dolmasına saatler kala 2 Haziran'da 2 ay daha uzatılmıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Veliaht Prensi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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