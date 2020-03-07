Kuveyt, virüs endişesiyle 7 ülkeye uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt, virüs endişesiyle 7 ülkeye uçuşları durdurdu - Son Dakika

Kuveyt, virüs endişesiyle 7 ülkeye uçuşları durdurdu

7 saat önce

Kuveyt, artan korona virüsü vakaları nedeniyle 7 ülkeye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Kuveyt, virüs endişesiyle 7 ülkeye uçuşları durdurdu, System.String[]

Kuveyt, artan korona virüsü vakaları nedeniyle 7 ülkeye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.


Kuveyt Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 7 ülkeye planlanan tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Uçuşların durdurulduğu ülkeler Mısır, Lübnan, Suriye, Bangladeş, Filipinler, Hindistan ve Sri Lanka olarak açıklandı. Söz konusu ülkelerde 2 haftadan fazla kalan kişilere karantina prosedürlerinin uygulanacağı kaydedildi.


Öte yandan, Kuveyt daha önce de İran, Irak, İtalya, Tayland ve Güney Kore'ye uçuşları geçici olarak durdurmuştu. - KUVEYT

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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