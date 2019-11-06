Son Dakika Haberleri: Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek
Son Dakika Güncel Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek

Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek

7 saat önce

Kuveyt yönetimince, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış görüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını sağlayacağı bildirildi.

Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek, System.String[]

Kuveyt yönetimince, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, barış görüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını sağlayacağı bildirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Riyad Anlaşması'nın, meşru hükümetle Husiler arasındaki barış görüşmelerine bir girizgah mahiyetinde olduğunu söyledi.

Carallah, söz konusu anlaşma sayesinde barış gürüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulacağını kaydetti.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

Berlin, Kuveyt, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları yayımlandı: İstanbul Marmaray Bölge Müdürü görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 09:32:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]