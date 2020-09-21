Kuveytli 41 sivil toplum kuruluşundan "İsrail'le normalleşme suç sayılsın" çağrısı - Son Dakika

Kuveytli 41 sivil toplum kuruluşundan "İsrail'le normalleşme suç sayılsın" çağrısı

Kuveyt'teki sivil toplum kuruluşları, İsrail'le normalleşmenin kanunla suç kapsamına alınmasını istedi.

Kuveytli 41 sivil toplum kuruluşundan

Kuveyt'teki sivil toplum kuruluşları, İsrail'le normalleşmenin kanunla suç kapsamına alınmasını istedi.

Avukatlar Derneği, Öğretmenler Derneği ve Ekonomi Derneği başta olmak üzere ülkedeki 41 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak açıklamada, meclis ve hükümete İsrail'le normalleşmeyi suç sayan bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sebebi ne olursa olsun İsrail'le her türlü normalleşmeyi ve barış anlaşması imzalanmasını reddediyoruz. Kuveyt'i bu kokuşmuş bataklığa sürüklemek isteyen tüm girişimleri reddediyoruz. Filistin özgür olana kadar İsrail'in varlığını tanımama konusundaki duruşumuz sabit kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt Emirinin 6 Haziran 1967'deki kararına atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu karardaki "siyonist çetelerle savaş halinde olunduğu" ibaresi hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı 18 Eylül'de Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, "Kuveyt, iki Arap ülkesi ile (Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen 8 ülke daha var." ifadelerini kullanmıştı.

Kuveyt yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

Anlaşmalar Arap halkları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Kuveyt, İsrail, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveytli 41 sivil toplum kuruluşundan 'İsrail'le normalleşme suç sayılsın' çağrısı - Son Dakika

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