Kuveytli Bilim İnsanları Nesli Tükenmekte Olan Kaplan Kum Köpekbalıklarının Üremesini Sağlamayı Başardı - Son Dakika
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Kuveytli Bilim İnsanları Nesli Tükenmekte Olan Kaplan Kum Köpekbalıklarının Üremesini Sağlamayı Başardı

06.07.2022 15:20
Kuveytli Bilim İnsanları Nesli Tükenmekte Olan Kaplan Kum Köpekbalıklarının Üremesini Sağlamayı Başardı

HAVALLİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli vilayetinde bulunan Bilimsel Merkez Akvaryumu'ndaki kaplan kum köpekbalıkları görülüyor, 5 Temmuz 2022.

HAVALLİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli vilayetinde bulunan Bilimsel Merkez Akvaryumu'ndaki kaplan kum köpekbalıkları görülüyor, 5 Temmuz 2022. Kuveyt Bilimsel Merkezi (TSCK) Salı günü yaptığı açıklamada, nesli kritik seviyede tükenme tehdidi altındaki kaplan kum köpekbalıklarının üremesini sağladığını bildirdi. Bu gelişme TSCK'yı, söz konusu türün neslinin tükenmesini önlemeye yönelik gösterilen küresel çabalarda lider haline getirdi. TSCK'dan bilim insanları, Havalli vilayetinde düzenledikleri basın toplantısında, kaplan kum köpekbalıklarının yeni doğmuş yavrularının başarılı biçimde bakımı dahil olmak üzere söz konusu büyük bilimsel başarının, bir akvaryum içindeki deniz türlerinin sağlık ve esenliğini sürdürmek için özenle tasarlanmış bir stratejinin parçası olduğunu söylediler. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveytli Bilim İnsanları Nesli Tükenmekte Olan Kaplan Kum Köpekbalıklarının Üremesini Sağlamayı Başardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveytli Bilim İnsanları Nesli Tükenmekte Olan Kaplan Kum Köpekbalıklarının Üremesini Sağlamayı Başardı - Son Dakika
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