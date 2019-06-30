Son Dakika Haberleri: Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı
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Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı

59 dakika önce

Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, Suudi Arabistan'la alakalı Twitter mesajını paylaştığı için gözaltına alındığı belirtildi.

Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı, System.String[]
Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, Suudi Arabistan'la alakalı Twitter mesajını paylaştığı için gözaltına alındığı belirtildi.
Kuveyt'teki "Al Rai" gazetesinin haberine göre, Duveyle, Suudi Arabistan'a hakaret davasıyla ilgili olarak emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'daki Twitter kullanıcıları, Duveyle'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Suudi Arabistan'da vereceği iddia edilen konser sırasında Abha kentini bombalamaları için Husilere çağrıda bulunan bir tweeti "Kaç Shakira" ifadesiyle paylaşmasına tepki göstermişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:56 Kaynak: AA
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