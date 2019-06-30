Kuveytli eski milletvekiline Suudi Arabistan'a hakaretten gözaltı
59 dakika önce
Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, Suudi Arabistan'la alakalı Twitter mesajını paylaştığı için gözaltına alındığı belirtildi.
Kuveyt
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:56 Kaynak: AA
'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, Suudi Arabistan
'la alakalı Twitter
mesajını paylaştığı için gözaltına alındığı belirtildi.
Kuveyt'teki "Al Rai" gazetesinin haberine göre, Duveyle, Suudi Arabistan'a hakaret davasıyla ilgili olarak emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'daki Twitter kullanıcıları, Duveyle'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira
'nın Suudi Arabistan'da vereceği iddia edilen konser sırasında Abha kentini bombalamaları için Husilere çağrıda bulunan bir tweeti "Kaç Shakira" ifadesiyle paylaşmasına tepki göstermişti.
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