Son Dakika Haberleri: Kuveytli gönüllülerden Suriye'deki çocuklara kırtasiye yardımı
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Kuveytli gönüllülerden Suriye'deki çocuklara kırtasiye yardımı

1 saat önce

Kuveytli gönüllüler ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde çocuklara kırtasiye yardımı yaptı.

Kuveytli gönüllülerden Suriye'deki çocuklara kırtasiye yardımı, System.String[]

Kuveytli gönüllüler ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde çocuklara kırtasiye yardımı yaptı.

Kuveyt'ten gelen 10 gönüllü ve İHH, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardım çalışmalarında bulundu.

Gönüllüler, ilk olarak sınır hattındaki Yazı Bağ Kampı'nda yer alan Emel İlköğretim Okulundaki 450 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptı.

Azez'in Siccu, Reyyan ve Şemmarin bölgelerinde yer alan anaokullarındaki çocuklarla da bir araya gelen gönüllüler, onlara da çeşitli oyuncak ve hediyeler dağıttı.

Gönüllüler daha sonra İHH'nin kurmuş olduğu Rüfeyde Halk Eğitim merkezinde terzilik ve kuaför atölyelerinden dereceyle bitiren mezunlara dikiş makinesi ve kuaför malzemesi hediye etti.

Kuveytli gönüllü İbrahim Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim yılının yeni başlamasıyla çocukların kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere Azez'e geldiklerini söyledi.

Ebu Bekir, "Buradan sonraki ziyaret edeceğimiz yerlerde de kırtasiye, oyuncak, eğitim materyalleri, dikiş makinesi ve kuaför setleri dağıtacağız." dedi.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Azez, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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