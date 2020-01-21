Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da okul onaracak - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Kuveytli hayırseverler tarafından bir okulun onarılması amacıyla protokol imzalandı.

Hazırlanan protokolü imzalamak için kente gelen Kuveytli heyet, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zor durumda olan Müslüman kardeşlerine yardımcı olmak için yola düşen ve bugün misafir ettiğimiz Kuveytli kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Daha sonra okulların onarım ve tadilatı için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Haliliye ilçesinde bulunan Zülfü Görgün Kız İmam Hatip Okulu'nun onarımı ile tadilat ve dekorasyon işleri, bağışçı Muhammed Abdülvahit El Eyyüp adına Said Yardım Derneği ve Kuveyt Necat Derneği tarafından yapılacak.