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Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa ve Tel Abyad'da iki okul yaptıracak

6 saat önce

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa merkezde ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki okul yaptırılacak.

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa ve Tel Abyad'da iki okul yaptıracak, System.String[]

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa merkezde ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki okul yaptırılacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, merkez Haliliye ilçesi Zülfü Görgün İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle yapılacak okulun temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kuveytli derneklere eğitime yaptıkları katkılar için teşekkür eden Erin, şöyle konuştu:

"İnşallah bir lisenin burada bir lisenin de Tel Abyad ilçesinde tamamlanmasıyla hem Şanlıurfalı öğrencilerin hem de Tel Abyad bölgesindeki öğrencilerin eğitimine katkıda bulunulmuş olacak. Ben emeği geçen Kuveyt yardım kuruluşlarına, yöneticilerine ve Kuveyt Emiri'ne Şanlıurfalılar ve Suriyeliler adına gönülden teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun."

Said Derneği Temsilcisi Talal Al Arab da hayırseverlerin destekleriyle yapılacak iki okulun öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali Erin, Kuveyt Yardım Derneği ve Said Yardım Derneği üyelerince okulların temsili olarak temelleri atıldı.

Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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