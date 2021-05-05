Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahiplerine 700 gıda kolisi - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Kuveytli hayırseverler tarafından temin edilen 700 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazlı açıklamaya göre, Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği ve Kuveyt Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Ramazan 2021 İftar Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 10 il valiliği ve belediyesi aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan ailelere 3 bin 400 adet gıda paketi dağıtıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen 700 gıda kolisi de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyelilere yönelik okul yapımı, ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştiren Kuveytli hayırseverler adına Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi'ye teşekkür etti.