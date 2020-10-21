Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı - Son Dakika

Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı

21.10.2020 11:22

Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kurduğu yakın diyalog ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukların eğitimine hayır sahiplerinin destek sunması için yaptığı çağrılar sonucu, Eyyübiye ilçesinde bir okulun daha yapımına başlandı.

Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kurduğu yakın diyalog ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukların eğitimine hayır sahiplerinin destek sunması için yaptığı çağrılar sonucu, Eyyübiye ilçesinde bir okulun daha yapımına başlandı.

Vali Erin'in girişimleriyle Şanlıurfa'da hayır işlerine ağırlık veren ATAA İnsani Yardım Derneği ile daha önce yapılan protokol gereği Eyyübiye ilçesindeki Ziraat Fakültesi yerleşkesinde tahsis edilen alana inşa edilecek olan 16 derslikli bir okulun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin Şanlıurfa'da çok sayıda hayır hizmetlerine imza attığını hatırlatarak, "Yakın zamanda vefat eden Kuveyt Emiri El Sabah'ın desteğiyle dünyanın dört bir yanında yapılan hayır hizmetleri var, bu hayırların kendisi için sadaka-i cariye olacağına inanıyor, rahmet ve saygıyla kendisini anıyoruz" dedi.

Okulun, Kuveytli hayır sahibi merhum Şeyh Ahmet El Felah adına oğulları tarafından, onun hayrına yapıldığını kaydeden Vali Erin, katkı ve desteklerinden dolayı Al Rahma Derneği Başkanı Velid EL Ahmed ile ATAA Derneği Temsilcisi Usame Şedun'a teşekkür etti.

Bağışçı kuruluş Uluslararası Al Rahma Derneği Başkanı Velid El Ahmet ise, Türkiye'de eğitime büyük önem verildiğini belirterek, bu hayır hizmetini yaparken Vali Erin ve Şanlıurfa'da faaliyetlerine devam eden ATAA İnsani Yardım Derneğinin büyük desteklerini gördüklerini ifade ederek, Şeyh Ahmet El Felah adına çocukları tarafından yaptırılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmalar ve kurban kesiminin ardından okulun temeline ilk harç, Vali Erin ve beraberindekilerin butona basmasıyla döküldü.

ATAA İnsani Yardım Derneği koordinesinde Rahme El Alemiyye Cemiyeti tarafından inşa edilecek okula, Şeyh Ahmet El Felah İlkokulu adı verilecek. Yaklaşık maliyeti 3 buçuk milyon lira olan, 16 derslik, 4 idari oda, rehberlik odası, kütüphane ve atölyeden oluşan okulun inşaatı, bir yılda tamamlanacak. İnşaatı tamamlanan okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce devralınarak tefriş edilecek. Okulda, 480 öğrenci eğitim görecek.

Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı
Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı
Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı
Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Suriyeli, Yakın, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuveytli hayırseverlerin yapacağı okulun temeli atıldı - Son Dakika

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