Kuveytli turistlere küfreden ve tehditte bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar'da lüks bir site içerisinde Kuveyt uyruklu turistlere küfürler ederek hakaretlerde bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında tehdit ve hakaret suçundan adli işlem yapıldı.



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuveytli bir turiste ve yakınına bir kişi tarafından küfürler edilerek hakaret edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti. Yapılan araştırmada olayın 21 Şubat'ta Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir site içerisinde meydana geldiğini tespit etti.



Yapılan araştırmalarda olayın, Kuveyt uyruklu Abdullah Y.K. ile komşusu olan Yusuf K. isimli şahıs arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın devamında Yusuf K.'nin Abdullah Y.K.'ye küfrederek tehdit ve hakarette bulunduğu ve kendisini ayırmak isteyen şahısları da bıçak göstermek suretiyle tehdit ettiği belirlendi.



Aynı gün Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında, tehdit ve hakaret suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - İSTANBUL