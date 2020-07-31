Kuveytliler, Kovid-19 önlemlerine riayet ederek bayramlaştı - Son Dakika

Kuveyt'te Kurban Bayramı namazı için bir araya gelen binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında el sıkışmadan ve sarılmadan bayramlaştı.

Kuveytliler, ülkenin farklı illerinde Vakıflar Bakanlığı tarafından bayram namazı için belirlenen 1040 camide ve 14 alanda sıkı salgın önlemleri kapsamında bir araya geldi.

Farklı yaşlardan çocukların da yer aldığı namaz alanında maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi.

Yetkililerin, bayramlaşma sırasında el sıkışma ve sarılmadan kaçınılması yönündeki uyarıları dikkate alındı. Alanlarda güvenlik görevlileri de önlemlerin denetlenmesi için yer aldı.

Bayram hutbesinde ise komşularla yardımlaşmanın önemine ve kardeşlik duygularının yayılmasına değinildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecine işaret edilen hutbede, ayrıca yetkililerin belirlediği önlemler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske ve dezenfektan kullanılması, özellikle bayramlaşmalarda tokalaşma ve kucaklaşmadan kaçınılması uyarılarında bulunuldu.