Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

18.04.2022 15:17
Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına Şarkışla ilçesinde bulunan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısının uçmasına neden oldu.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına Şarkışla ilçesinde bulunan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısının uçmasına neden oldu.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına Şarkışla ilçesinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısının uçmasına neden oldu. Fırtınanın kaldırdığı çatı uçarak yere düştü. Olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma oluşmadı. Çatının uçma anı cep telefonu ile görüntülendi. - SİVAS

Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

YORUMLAR
500

Necip Fazıl Kısakürek, Şarkışla, Fırtına, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:45:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement