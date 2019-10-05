Son Dakika Haberleri: Kuvvetli fırtına ve sağanak
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Kuvvetli fırtına ve sağanak

44 dakika önce

Çatısı uçan bina ve devrilen ağaçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü.

Çatısı uçan bina ve devrilen ağaçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü.

Kuvvetli fırtına ve sağanak

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:09 Kaynak: AA
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