Kuvvetli fırtına ve sağanak
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Çatısı uçan bina ve devrilen ağaçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:09 Kaynak: AA
Çatısı uçan bina ve devrilen ağaçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü.
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