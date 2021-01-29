Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu - Son Dakika

Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu

29.01.2021 10:37
Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu, System.String[]

Olumsuz hava şartları nedeniyle son günlerde balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle son günlerde balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu. Kuşadası Balık Pazarı'nda barbun, levrek, çipura gibi en çok ilgi gören ve tüketilen balıkların fiyatları adeta cep yakıyor.

Kuşadası'nda son iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur sırasında rüzgarın şiddeti saatte 60 kilometreye kadar ulaştı ve hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Kuşadası Liman Başkanlığı olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün boyunca teknelerin ve diğer deniz araçlarının denize açılmasını yasakladı. Bu durum da en çok balıkçıları etkiledi.

Kuşadası Körfezi'nde hava muhalefeti nedeniyle balık fiyatlarının arttığını kaydeden balıkçılar, iyi havalarda balık miktarının çok ve fiyatlarının ucuz olduğunu, kötü havalarda ise hem balık miktarının azaldığını hem de fiyatların yükseldiğine dikkat çektiler. Murat Kaynak, Eda Özyağcı, Soner Özyağcı ve Kazım Fındık isimli balıkçılar, son günlerde kuvvetli fırtınanın balık fiyatlarını ikiye katladığından yakınarak, bu durumda tüketicilerin balık alamadığını, kendilerinin de para kazanamadığını söyledi.

-İHA-

Kuşadası, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada "Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı         
09:43
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti         
08:58
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 10:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei