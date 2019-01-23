Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

30 dakika önce

Türkiye'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir ve çevresinde de kuvvetli sağanak etkili olacak.

Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı, System.String[]
Türkiye'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir ve çevresinde de kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak, kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden saatte 50-80 kilometre hızla esecek. Fırtınanın hızı yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacak.

Rüzgarın, Marmaris- Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde saatte 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden itibaren tekrar Kıyı Ege'de etkili olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınayla İzmir ve çevresinde kuvvetli yağış etkili olacak. Rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra kuvvetlenerek hafta sonuna kadar güney yönlerden zaman zaman saatte 50-80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen İzmir'de, bir hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olacağı sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:26 Kaynak: AA

İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Güncel
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