Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı
17 dakika önce
Türkiye'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir ve çevresinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.
Türkiye
'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege
, İç Anadolu
ve Orta Karadeniz
'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir
ve çevresinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:37
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