Son Dakika Haberleri: Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

17 dakika önce

Türkiye'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir ve çevresinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı, System.String[]
Türkiye'nin kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli fırtına, İzmir ve çevresinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:37 

Ege, Türkiye, Karadeniz, Ekonomi
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