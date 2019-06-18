Son Dakika Haberleri: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat
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Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

1 saat önce

Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat, System.String[]
Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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