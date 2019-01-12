Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Lodosta Sedaş'tan Kesintisiz Mücadele

Kuvvetli Lodosta Sedaş'tan Kesintisiz Mücadele

6 dakika önce

Kuvvetli Lodosta mücadele veren SEDAŞ ekipleri, fırtınanın şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak ve her noktada enerjinin var olması için görev başındaydı.

Kuvvetli Lodosta Sedaş'tan Kesintisiz Mücadele, System.String[]

SÜREKLİ ENERJİ İÇİN

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de enerji kesintisi olmaması ve kuvvetli Lodos uyarısı ile birlikte sahada enerjinin, sürekliliği için ekipleri ile alarmdaydı.

SEDAŞ işletme bakım ekipleri ile lodosun yıkıcı etkilerini ve şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak için Lodosun şebekeye yıktığı ağaçların oluşturduğu arızaları gidermeye ve ağaçların üzerine yıkıldığı, hatlarda kopan iletkenlerin tamir edilmesini,bazı yerlerde ise şebekenin yeniden tesis edilmesini de sağladılar.

HENDEK'TE MİNARE DEVRİLDİ

Kocaeli de Kartepe'de ve Sakarya'da özellikle Geyve boğazında, Akyazı'da ve Hendek'te lodos etkisini daha çok gösterdi. Genelde yağan yağmurdan sonra etkisini gösteren ve yeryüzüne paralel,farklı yönlerden esen lodos, kimi zaman şiddetli fırtınaya da dönüştü. Sakarya Hendek ilçesi, Güney Mahallesi Camii'nin 15 metre yüksekliğindeki minaresi de gece meydana gelen kuvvetli lodos nedeniyle yıkıldı.

SEDAŞ kardan sonra gelen Lodosalarmı nedeniyle hava koşullarının olağanüstü durumunu dikkate alarak bu sürede vardiyalı çalışan ekipleriyle, Vatandaşların sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması, sanayi ve ticari faaliyetlerinin de sürekliliğini sağlamak için SEDAŞ işletme bakım ekipleriyle7 gün 24 saat kesintisiz hizmet görevi veriyor. Çağrı Merkezi kayıtları sürekli irdeleniyor. SEDAŞ en ücra köşelere kadar hizmet götürmek için ihbarları değerlendiriyor. Vatandaşların huzur içinde elektrik kullanımını sağlayabilmeleri için nöbetteki ekipleriyle ve yoğunlaştırarak aldığı önlemleriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:34 Kaynak: Bültenler

Düzce, Kocaeli, Sakarya, Güncel
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