Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Rüzgar Ankara'da Bir İş Yerinin Çatısını Uçurdu

Kuvvetli Rüzgar Ankara'da Bir İş Yerinin Çatısını Uçurdu

8 dakika önce

Kuvvetli rüzgar Ankara'da bir iş yerinin çatısını uçurduANKARA - Ankara'nın bilindik sanayi sitelerinden olan GİRSAN Sanayi Sitesi'nde, bir iş yerinin çatısı kuvvetli rüzgar sonucunda başka bir firmanın önünde bulunan 4 aracın üzerine uçtu.

Kuvvetli rüzgar Ankara'da bir iş yerinin çatısını uçurdu

ANKARA - Ankara'nın bilindik sanayi sitelerinden olan GİRSAN Sanayi Sitesi'nde, bir iş yerinin çatısı kuvvetli rüzgar sonucunda başka bir firmanın önünde bulunan 4 aracın üzerine uçtu. Olayda yaralanan olmadı.
Ankara'da öğlen saatlerinden sonra kendisi iyice hissettiren rüzgar, İstanbul Yolu üzerinden bulunan ve oldukça merkezi bir konumda yer alan GİRSAN Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, bir başka firmanın önünde bulunan araçların üzerine uçtu ve maddi hasar meydana getirdi. Bir kamyon ise uçan çatının tamamen altında kaldı. Firma yetkilileri, oluşan maddi hasarın anlaşılarak halledileceğini ve herhangi sorun olmadığının altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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