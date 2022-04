Son dakika... KUVVETLİ RÜZGAR ASANSÖR ÇATISINI UÇURDU; O ANLAR KAMERADA-- - Son Dakika

Tacizci diye öldürdüler, gerçek çok başka çıktı! Can çekişirken son sözleri bakın ne olmuş

DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, 12 katlı binanın asansör çatısını uçurdu. Sitenin bahçesine düşen çatı hasara yol açtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın asansör çatısını uçurdu. Sitenin bahçesinde genellikle çocukların oynadığı çim alana düşen çatı, hasara neden oldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Düşmenin ardından çıkan ses, sitede yaşayanları tedirgin etti. Sitede yaşayan Menice Eser, olayın erken saatlerinde olması nedeniyle herhangi bir yaralama ya da can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Sürekli oturduğumuz yerdi. Sürekli oturup çay içtiğimiz yerdi. Çoluk çocuğumuz orada oyun oynuyordu. Çok şükür can kaybımız yok, buna da şükür. Arabalar da oradaydı. Çoluk çocuğumuzla korktuk. Buna da şükür. Can kaybımız yoktur. Şoktayız hala. Allah beterinden saklasın" dedi.

Sitede yaşayanlardan Gülcan Sağlık da gürültüyle uyandıklarını ifade ederek, "Sabah 07.30 civarıydı. Çok şükür can kaybımız yok. Buna da şükürler olsun. Çok şükür sitenin içine düştü. Arabalar zarar görmedi. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.