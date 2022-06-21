Olay, Soğuksu Mahallesi Oğuzlar Caddesinde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından gece yarısı itibariyle etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kimsenin oturmadığı üç katlı bir evin en üst katında bulunan dairenin balkonun duvarı rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Olayın meydana geldiği sırada şans eseri kimsenin balkonun altından geçmemesi faciayı engelledi.

Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuvvetli rüzgar balkon duvarını yıktı - Son Dakika

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