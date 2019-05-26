Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
4 saat önce
Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.
Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Sivas'ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı. - SİVAS
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