Son Dakika Haberleri: Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

4 saat önce

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.

Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.

Sivas'ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Gürün, Sivas, Güncel
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