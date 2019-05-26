Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.



Sivas'ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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