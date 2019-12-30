Kuvvetli rüzgar Esenler'de çatı uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuvvetli rüzgar Esenler'de çatı uçurdu - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar Esenler'de çatı uçurdu

6 saat önce

Esenler'de bir binanın çatısı sokakta bulunan araçların üzerine düştü.

Kuvvetli rüzgar Esenler'de çatı uçurdu, System.String[]

Esenler'de bir binanın çatısı sokakta bulunan araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay Esenler Fevziçakmak Mahallesi 1119 sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar sokakta bulunan araçların üzerine düştü. Dört aracın hasar aldığı olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların üzerinde bulunan tahta parçalarını ve çatıda asılı kalan parçaları topladı. Toplanan tahta parçaları olay yerine gelen belediyeye ait kamyonetle kaldırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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