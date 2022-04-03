Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu

03.04.2022 17:30
Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı uçtu.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan ve hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar sebebiyle Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'taki müstakil bir evin çatısı karşı evin bahçesine uçtu. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yola ve evin bahçesine saçılan çatı parçaları toplandı. - KIRIKKALE

Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika


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