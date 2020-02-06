Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı

6 saat önce

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatışından uçan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatışından uçan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısının bir bölümü, rüzgarın şiddetine dayanamayarak binanın karşısında bulunan otomobillerin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan, Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir iş yerinin bahçesindeki ağaç, rüzgar nedeniyle kırılarak yol üzerine devrildi. Belediye ekipleri, her iki olayın gerçekleştirildiği yerde temizlik çalışması yaptı.

Pazaryeri

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgarın ardından direklerin yıkılması nedeniyle 15 köye elektrik verilemiyor.

İlçe merkezi ile Dereköy Köyü yolu üzerinde ağaçların elektrik direklerinin üzerine devrilmesi sonucu 3 köyde enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin köylere elektrik ulaştırmak için çalışması sürüyor.

Dereboğaz mahallesinde bir evin çatısı uçarak elektrik tellerinin üzerine düştü.

Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 06:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]