Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Abdulhalim Karaaslan'a ait park halindeki 47 PU 519 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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