Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

İlçede dün akşam saatlerinden beri devam eden kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar yüzünden bazı evlerin çatıları uçtu, bazılarının çatısındaki güneş enerji sitemleri zarar gördü.

Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, Kozan Belediyesi zabıta ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Hacıuşağı Mahallesi'nde çatısı başka bir evin üzerine düşen binanın sahibi Mustafa Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Sabah saatlerinde gürültüyle uyandım. Çatımın komşunun evinin üzerine düştüğünü gördüm. Güneş enerji sistemleri de zarar görmüş. Rüzgar hala devam ediyor, çatı düştüğü yerden de uçabilir, çevredeki evlere de zarar verebilir." diye konuştu.

İlçede rüzgar etkisini sürdürüyor.