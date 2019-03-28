Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Düşen Kişiyi Balıkçılar Kurtardı

Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Düşen Kişiyi Balıkçılar Kurtardı

35 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle denize düşen Mehmet Filizkıran'ı (59) balıkçılar kurtardı.

Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Düşen Kişiyi Balıkçılar Kurtardı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle denize düşen Mehmet Filizkıran'ı (59) balıkçılar kurtardı.

Olay, saat 17.30 sıralarında bozhane mevkiinde meydana geldi. Limanda yürüyüş yapan Mehmet Filizkıran, iddiaya göre kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Filizkıran'ı durumu fark eden balıkçılar kurtardı. Sudan çıkarılan Mehmet Filizkıran, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir  hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Filizkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Seçilirse Gezi Parkı Ne Olacak? İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Düşen Kişiyi Balıkçılar Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]