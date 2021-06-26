Kuvvetli rüzgar, pazaryerini savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar, pazaryerini savaş alanına çevirdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar pazaryerini vurdu. Pazar şemsiyelerinin uçtuğu ve kırıldığı halk pazarında telaş hakimdi.

Trakya'nın birçok kesiminde etkili olan yağışlı hava, öğlen saatlerinde Keşan'a geldi. Yağmur öncesi şehre ulaşan kuvvetli rüzgardan şehir sokakları gibi halk pazarı da nasibini aldı. Sert esen rüzgarın girdiği pazaryerinde tezgah şemsiyeleri uçtu, bazı şemsiyeler ise rüzgarın şiddetine daha fazla dayanamayarak kırıldı. Bir süre için adeta savaş alanına dönen pazaryerinde büyük bir telaş meydana geldi.

Yaşanan olumsuz durum karşısında çaresiz kalan pazarcı esnafı, şemsiyelerini uçmaması için tutmaya çalışırken; bir yandan da fırtına gelmeden önce alışverişlerini yaparak evlerine dönmek isteyen müşterileriyle ilgilendi. Pazar şemsiyelerini sıkı sıkıya tutan esnaf; bir taraftan fiyat soran müşterilerine cevap verdi, diğer yandan da satış yapmaya çalıştı. Bu sırada çok sayıda kişi de kapalı alanlarla kendilerini korumaya çalıştı.

Yağmurun gelmesiyle birlikte rüzgar şiddetini yitirirken, deyim yerindeyse kaosa dönen hayat normale döndü.