Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
13.01.2021 10:30
Kaleiçi yat limanında oluşan dalgalar Yat limanında bağlı tekneler Falezlere dalgaların vurması Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar Konyaaltı sahilinde dalgaları izleyenler ANTALYA - Antalya'da dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kaleiçi yat limanında oluşan dalgalar
Yat limanında bağlı tekneler
Falezlere dalgaların vurması
Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar
Konyaaltı sahilinde dalgaları izleyenler ANTALYA - Antalya'da dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli rüzgarın etkisiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Kaleiçi yat limanında dev dalgalar oluştu.
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