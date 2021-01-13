Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kaleiçi yat limanında oluşan dalgalar

Yat limanında bağlı tekneler

Falezlere dalgaların vurması

Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar

Konyaaltı sahilinde dalgaları izleyenler ANTALYA - Antalya'da dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli rüzgarın etkisiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Kaleiçi yat limanında dev dalgalar oluştu.